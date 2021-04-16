Метеорологи составили прогноз погоды в Харькове в выходные, 17-18 апреля, и понедельник, 19 апреля.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно с прояснениями, ночью - небольшой дождь, местами - умеренный, днем - небольшой дождь, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 3-5 градусов тепла, днем – 9-11 градусов выше нуля.В воскресенье – облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 2-7 градусов тепла, днем – 11-16 градусов выше нуля.В понедельник - облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 2-7 градусов тепла, днем – 11-16.