Директор Департамент территориального контроля и земельных отношений Алексей Калина отказался отвечать на вопросы депутата по выделению земли в Харькове.

на старте своей каденции Игорь Терехов обещал, что горсовет станет еще более открытым, прозрачным и демократичным, однако в итоге ситуация стала еще хуже.



«Если такое творится еще до выборов, вот прямо накануне, то что будет после?»

Как сообщил депутат городской фракции Блока Светличной «Разом!» Игорь Черняк, во время заседания комиссии главный чиновник Департамента территориального контроля и земельных отношений отказался отвечать на вопросы по схеме выделения земли в Харькове.«Я всегда находился в оппозиции, но ни разу за 5 лет не было такого, чтобы чиновники горсовета отказывались отвечать на вопросы или предоставлять депутатам информацию.Калина отказался отвечать на вопросы по выделению земли в городе. У меня этих вопросов было больше 20!По так называемой «сортирной схеме» выделения земли, по узаконению киосков, стоящих возле выходов метро, по застройке нового микрорайона на Салтовке (перекресток Валентиновской и Светлой), по нарушению генплана, по нарушению историко-архитектурного опорного плана, по строительству многоэтажки на перекрестке Юбилейного с Гвардейцев-Широнинцев и многое, многое другое.Заседание комиссии началось в 13.00, а уже в 13.05 все вопросы (более 150 пунктов) были рассмотрены. И да, наглости таких масштабов при Кернесе не было», - отметил депутат.Черняк подчеркнул, что