Директор Департамент территориального контроля и земельных отношений Алексей Калина отказался отвечать на вопросы депутата по выделению земли в Харькове.Как сообщил депутат городской фракции Блока Светличной «Разом!» Игорь Черняк, во время заседания комиссии главный чиновник Департамента территориального контроля и земельных отношений отказался отвечать на вопросы по схеме выделения земли в Харькове.
«Я всегда находился в оппозиции, но ни разу за 5 лет не было такого, чтобы чиновники горсовета отказывались отвечать на вопросы или предоставлять депутатам информацию.
Калина отказался отвечать на вопросы по выделению земли в городе. У меня этих вопросов было больше 20!
По так называемой «сортирной схеме» выделения земли, по узаконению киосков, стоящих возле выходов метро, по застройке нового микрорайона на Салтовке (перекресток Валентиновской и Светлой), по нарушению генплана, по нарушению историко-архитектурного опорного плана, по строительству многоэтажки на перекрестке Юбилейного с Гвардейцев-Широнинцев и многое, многое другое.
Заседание комиссии началось в 13.00, а уже в 13.05 все вопросы (более 150 пунктов) были рассмотрены. И да, наглости таких масштабов при Кернесе не было», - отметил депутат.
Черняк подчеркнул, что на старте своей каденции Игорь Терехов обещал, что горсовет станет еще более открытым, прозрачным и демократичным, однако в итоге ситуация стала еще хуже.
«Если такое творится еще до выборов, вот прямо накануне, то что будет после?»