С 1 декабря можно будет за сутки сменить мобильного оператора и оставить текущий номер телефона.

В Минцифре отметили, что это обеспечит удобный переход между компаниями и улучшит пользовательский опыт абонентов.Услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. За это время операторам поступило почти 200 тысяч официальных обращений, но 40% заявителям было отказано.В Минцифре сообщили, что ежегодно мобильных операторов меняют больше семи миллионов пользователей.Преимущества упрощенной процедуры, которую можно будет осуществлять уже с 1 декабря, таковы:– оперативный перенос номера (максимум за день, а не за 3–4 дня);– абоненту достаточно обратиться только к новому оператору, а не к обоим (старому и новому), как было раньше; договор с прежней компанией будет разорван автоматически;– пользователи без контракта смогут оставить свой номер при смене оператора, регистрация у предыдущего оператора не требуется.Министерство юстиции Украины 5 апреля зарегистрировало изменения, которые разрабатывала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи.В Минцифре отметили, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и будет стимулировать улучшение качества услуг, которые получают украинцы.