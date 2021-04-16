Служба безопасности Украины начала многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировки будут проходить до конца мая на всей территории области. Особе внимание будет сосредоточено на приграничных районах.

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра, сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Органы местного самоуправления, по его словам, проинформированы о запланированных мероприятиях.– Учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств, – отмечает руководитель Координационной группы Антитеррористического центра при управлении СБУ в Харьковской области Роман Дудин.В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. СБУ просит жителей иметь при себе документы, удостоверяющие личность. СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.В то же время СБУ призывает граждан быть бдительными.– Если в ваше поле зрения попали лица, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в управление СБУ в Харьковской области по телефону, по электронной почте:, по телефону доверия СБУили другим удобным способом, – говорят в СБУ.В Службе безопасности приносят извинения за временные неудобства и просят харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к антитеррористическим тренировкам.