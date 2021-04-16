Если работник решил уволиться, работодатель должен выплатить ему всю заработанную сумму в день увольнения. Если же при увольнении ему не выплатили зарплату, он имеет право взыскать как саму задолженность, так и средний заработок за период задержки.

Если работодатель не хочет платить

Как взыскать задолженность

Если нет трудовой книжки



Существует ли срок давности

Если в день увольнения человек уже не работал, деньги ему должны выплатить не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете, разъясняют специалисты Координационного центра по предоставлению правовой помощи при Министерстве юстиции.Работник, которому при увольнении не выплатили заработную плату, имеет право не только взыскать саму задолженность, но и средний заработок за период задержки расчета, а также компенсацию потери невыплаченных доходов.Статья 175 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за необоснованную невыплату заработной платы в виде штрафов, вплоть до лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Важно, что отсутствие денег у работодателя не является уважительной причиной для невыплаты заработной платы работнику.Взыскать задолженность по выплате зарплаты можно двумя способами: в досудебном и судебном порядке.В досудебном порядке необходимо обратиться в комиссию по трудовым спорам (если она создана на предприятии). Если такой комиссии нет или она не создана, можно обратиться с жалобой на работодателя в Государственную службу по вопросам труда. Территориальные отделения Гоструда существуют во всех областях Украины.Вероятно, после жалобы на работодателя уволившийся сотрудник получит заработную плату и обращаться в суд не придется. Это существенно сэкономит время.Если же действия в досудебном порядке не принесли результата, остается одно – обращаться в суд. Для этого необходимо сначала обратиться письменно с заявлением к работодателю с требованием выплатить зарплату. Заявление нужно отправить по почте заказным письмом и оставить себе чек и копию заявления.Затем следует обратиться с заявлением на имя работодателя о выдаче справки о начисленной, но невыплаченной заработной плате. Если по какой-то причине работодатель не предоставил эти документы, то нужно обратиться в Пенсионный фонд и взять справки по формам ОК5 и ОК7. Из этих документов будет видно, какова официальная зарплата работника, а также как уплачивались ли социальные взносы за этого наемного работника.Если у работника на руках имеется трудовая книжка с записью о последнем месте работы, есть приказ о приеме на работу и приказ об увольнении, копии таких документов желательно приложить к заявлению. Если таких документов нет, придется обойтись только справкой ОК5 и ОК7 из Пенсионного фонда.Далее нужно составить исковое заявление в суд или заявление о выдаче судебного приказа. Судебный приказ выдается в том случае, когда исковые требования неоспоримы (то есть если работодатель не возражает против суммы задолженности). Такие споры рассматриваются гораздо быстрее. За пять дней можно получить такой приказ, он является исполнительным документом и подается в исполнительную службу для принудительного исполнения.Если же существуют споры относительно суммы задолженности, придется обращаться в суд с полноценным исковым заявлением. Такие трудовые споры могут рассматриваться в упрощенном порядке, но срок их рассмотрения не должен превышать 60 дней.Любые сроки давности на такие споры не распространяются. Взыскать заработную плату можно и через несколько лет с момента ее невыплаты.Кроме того, по закону истцы в таких спорах освобождены от уплаты судебного сбора.