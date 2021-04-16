Стороны разорвали договоренность о поставке двух кислородных концентраторов в инфекционную больницу за неделю до заявления заместителя главы ХОГА о скором прибытии заказа в украинский порт.

2 апреля заместитель главы Харьковской областной администрации Михаил Черняк заявил, что обещанные ранее кислородные концентраторы для больниц находятся в пути с задержкой из-за аварии на Суэцком канале, и в районе 4 апреля должны прибыть в украинский порт согласно письмам транспортной компании.Однако, как удалось выяснить изданию Вечерний Харьков, договор о поставке концентраторов был расторгнут сторонами 26 марта, за неделю до комментария чиновника. Об этом стало известно из официального ответа областной больницы и предоставленных медучреждением документов, в которых сообщается о расторжении договоренностей и возвращении предварительной оплаты в бюджет.Как сообщают в больнице, по состоянию на 16 апреля ведутся переговоры о возобновлении поставки.