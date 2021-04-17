Пасхальная корзина в этом годе обойдется дороже, чем в прошлом. Среди лидеров подорожания – яйца и паски, считают эксперты. В целом самыми дорогими в праздничной корзине в нынешнем году будут мясные продукты.

По информации аналитиков AVA Group, стоимость основных продуктов в пасхальной корзине в 2021 году выросла на 50% по сравнению с прошлым годом.По данным экспертов, мясо прибавило в цене 25%, поднявшись со 120 до 150 гривен. На четверть дороже стали и куриные тушки: в этом году они обойдутся в среднем в 75 гривен за килограмм, тогда как в прошлом можно было купить за 60 гривен. Рекордсменами подорожания стали яйца, взлетев в цене аж на 66% – с 23 до 40 гривен за десяток. 64% добавила к стоимости и домашняя колбаса, подорожав с 236 до 286 гривен за килограмм, то есть на 50 гривен. Третье место в списке лидеров подорожания – у сала. В в этом году национальный продукт обойдется на 35% дороже – в 130 гривен за килограмм вместо 96 гривен в прошлом.Цена на яйца выросла практически в два раза по сравнению с прошлым годом по причине существенного удорожания кормов для птицы, считают эксперты.– Еще с осени 2020 года произошел существенный рост рыночных цен на сырье для кормопроизводства на фоне неурожая и экспорта: зерновые (кукуруза, пшеница), соя, подсолнечник и продукты их переработки (жмых и шрот) прибавили в стоимости до 40%, валютное сырье – 10%. Соответственно, это стало причиной существенного удорожания кормов для птицы. Цены на яйца выросли практически в два раза по сравнению с прошлым годом, — отмечает эксперт по птицеводству AVA Group Александр Шигаев.Самыми дорогими в праздничной корзине этого года будут мясные продукты. На ценообразование свинины, отмечает эксперт по свиноводству AVA Group Ольга Махно, влияет ряд факторов.– Традиционно мясо дорожает в периоды праздников — пасхальных, майских, новогодних и рождественских, когда на него наибольший спрос, – говорит специалист. – Также важна цена кормов, поскольку в структуре себестоимости производства мяса они занимают около 70–80%. Кроме того, в себестоимость мяса входят цены на энергоносители, ведь процесс выращивания предусматривает расходы электроэнергии на кондиционирование и обогрев помещений, работу оборудования и т.п.Весомым фактором ценообразования на свинину является и ситуация на рынке свиней в живом весе — то есть уровень закупочных цен.– Они могут колебаться, в свою очередь, из-за соотношения спроса и предложения на рынке. Так, значительное снижение закупочных цен вызывает рост импорта дешевого мяса из стран Западной Европы. Конечно, такая тенденция негативно сказывается на украинском производстве, – отмечает Ольга Махно.По словам директора Украинского дискуссионного клуба Олега Пендзина, больше всего в этом году подорожает паска, поскольку при ее приготовлении используются мука, масло, сахар, яйца, а они являются лидерами роста цен. А вот мясо и колбасы, считает он, как раз выросли в цене меньше всего.– То есть в этом случае сама по себе паска подорожала больше всего, потому что и мука подорожала. Из всех составляющих пасхальной корзины паска выросла в цене больше всего и будет в этом году дороже примерно на 20%. Не так сильно подорожала колбаса, и вообще мясопродукты – примерно на 5,5–6% за год. Стоимость молочки и сыров выросла на 7%, – подсчитал Олег Пендзин.В среднем по Украине, по его данным, стоимость пасхальной корзины вырастет на 15–18% – в зависимости от региона. В прошлом году стоимость пасхальной корзины – по средним ценам в Украине по состоянию на март – составляла около 620 гривен.Подорожали и другие продукты. Так, твердый сыр прибавил в цене практически а 80% – полкилограмма в прошлом году стоили 75 грн, в 2021-м – 134 грн. Алкоголь подорожал незначительно. Самый дешевый кагор можно купить за 60 гривен.