Солидарная система не может обеспечивать миллионы украинских пенсионеров, а посему уже в этом году правительство планирует внедрить обязательную накопительную пенсию. Украинцам старше 50 лет она вряд ли обеспечит безбедную старость – позволят ли им отказаться от такой альтернативы?

Что делает государство

Добровольное накопление

Как не вложиться в финансовую пирамиду

Нынешняя система не справляется

Для предпенсионного возраста – это самообман

Пенсионная реформа с каждым годом становится все более актуальной в связи с растущим дефицитом Пенсионного фонда. Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, согласно которой государство выплачивает деньги людям, чтобы обеспечить их основные потребности. Средства в Пенсионный фонд поступают от работающих граждан в виде единого социального взноса (ЕСВ), однако денег постоянно не хватает.– Пенсионная система появилась в Советском Союзе в 1956 году. Правда, колхозникам пришлось ждать аж до 1964 года, когда Никита Хрущев подписал Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов». До этого обеспечение престарелых колхозников возлагалось на сельскохозяйственные артели да на их домашний огород, – рассказывает руководящий партнер службы фундрейзинга и коммуникации ОО «Деловой клуб «Партнер», финансовый советник Марина Хоша. – А потом наступил демографический кризис. В 1990-е годы не родились люди, которые через 20–30 лет могли бы официально трудоустроиться и платить взносы в Пенсионный фонд. Сейчас в Украине на 14 миллионов работающих – 13,5 миллиона пенсионеров. Это какой же должна быть официальная зарплата одного работающего человека, чтобы с его налогов обеспечить пенсионера? Жизнь дорожает, а возможности повышать пенсии адекватно – нет. Уже нет возможности вообще их выплачивать. В 2019 году дефицит Пенсионного фонда составил 167 млрд грн, в 2020-м – 184 млрд.Солидарная пенсионная система изжила себя и не может обеспечить гражданам достойные выплаты.– Что делает государство? Вводит военный сбор, облагает налогом «евробляхеров», продажу недвижимости, принятие наследства... То есть, находит методы, как ободрать украинцев, чтобы они наполняли бюджет, – продолжает Марина Хоша.А с другой стороны, внедряет пенсионную реформу, поднимая пенсионный возраст и страховой стаж.– Пенсионный возраст подняли до 60 лет для женщин и до 65 – для мужчин. А с учетом нашего уровня жизни многие украинцы просто не доживают до этого возраста. То есть человек всю жизнь платил в Пенсионный фонд взносы, но так и не получил их, – говорит Марина Хоша. – Еще один шаг – повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 35 лет, что тоже нереально для наших граждан, многие их которых полжизни (опять же не от хорошей жизни) трудились нелегально. С 1 января 2021 года государство решило сделать шаг «навстречу людям»: если у вас необходимого страхового стажа, то есть не все 35 лет вы платили ЕСВ, то за 31 618 гривен можете купить себе один страховой год! Представьте, если вам не хватает десяти лет, придется отвалить государству 316 тысяч сразу, чтобы получить в итоге минимальную пенсию – 2200 гривен. Это так называемый первый этап пенсионной реформы.Основная альтернатива солидарной системы — накопительные пенсии. Запуск их премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проанонсировал уже в 2021 году. По словам премьера, Кабмин начал работу в данном направлении и сейчас активно сотрудничает с профильным комитетом Верховной Рады.– Уверен, что в этом году мы все увидим внедрение законодательства и введение накопительной пенсионной системы в Украине, – сообщил чиновник.Накопительная система предусматривает, что граждане будут делать дополнительные взносы со своей зарплаты, и эти средства в полном объеме пойдут на личный счет. После достижения возраста выхода на заслуженный отдых человек сможет воспользоваться накопленными деньгами. Сейчас такую возможность украинцам предоставляют лишь негосударственные пенсионные фонды, которые считаются уже третьим уровнем пенсионной системы.– Украина как страна-двоечник подсмотрела, как это происходит у более успешных соседей. В той же Польше, например, есть и солидарная система типа нашей, а также накопительные пенсионные программы и страхования. Но лишь для тех, кто трудоустроен официально.– говорит Марина Хоша. – У нашей власти были потуги разродиться реформой. И тут она впала в ступор: как это сделать у нас? Как будут работать накопительные пенсионные фонды, кто будет принимать деньги, какой институт будет реализовывать данную концепцию. В качестве примера взяли европейский опыт негосударственного добровольного пенсионного страхования. Таким образом, ответственность на себя берет страховая компания, которую вы самостоятельно выбираете и вкладываете в нее какие-то деньги. Вносят изменения в законодательство о страховании и предоставляют украинцам такую возможность.Бизнесмены «с чутьем» не преминули воспользоваться такой возможностью.– У меня страховка от двух компаний. Одна – от американской, вторая – от украинского негосударственного пенсионного фонда от НБУ, которую нам оформляли на работе, – говорит Марина Хоша. – Причем в отечественную я вклады уже не делаю – все плачу в международную. Этой компании 153 года, 12 лет она работает в Украине. Делая свой выбор, я опиралась на международный аудиторское заключение, которому, безусловно, можно доверять. Что мне это дает? Во-первых, я делаю накопления на безбедную старость. Если при солидарной системе человек умирает, то все его отчисления, которые он делал на протяжении своей трудовой жизни в Пенсионный фонд, уходят государству. Тогда как в негосударственном накопительном фонде все его деньги переходят наследникам – детям, жене, мужу и так далее. Помимо этого, я еще автоматически имею там страховой полис. Кстати, за границей, все люди обязательно имеют полис страхования жизни. Например, в Японии ребенка не выписывают из роддома без такого документа.Однако, по словам Марины Хоши, наученные горьким опытом украинцы, которых обманывали и государство и всевозможные финансовые пирамиды, с опаской относятся к возможности накопить на безбедную старость, воспользовавшись услугами негосударственного пенсионного фонда.– У нас сразу начинается: это «лохотрон», пирамида, лучше хранить деньги в банке. Но если доходность в банке – 7–9% процентов, то, например, в международной компании, с которой у меня заключен договор – уровень доходности 16% годовых. Можно открыть полисы как в национальной, так и в иностранной валюте. Причем гривна индексируется с учетом уровня инфляции. Если же я эти деньги буду хранить дома под матрасом, то завтра за десять тысяч гривен, которые отложу за год, смогу купить, образно говоря, разве что коробку спичек. Мы уже проходили и девальвацию, и деноминацию, когда гривна обесценивалась очень быстро, – говорит эксперт. – Кроме того, если я оплачиваю полис страхования жизни, то получаю еще и приятный бонус от государства – налоговую льготу, которая равна 18% от размера моей страховой суммы взносов. По аналогии с оплатой образования – тоже предоставляется налоговая льгота.Хотя риск наткнуться на «пирамиду» Марина Хоша все же не исключает.– Такие случаи в Украине есть. Например, B2B – финансовая пирамида, организованная в 2018 году винницким ювелиром. Компания обещала своим инвестором доход 8% в неделю, 400% годовых. За прошлый год люди принесли туда 700 млн гривен, – приводит пример финансовый советник.Как же не ошибиться с выбором компании?– Прежде всего она должна быть на 100% международной. Кроме того, она должна иметь определенный вес и репутацию в обществе. Срок существования и работы на рынке Украины тоже имеет значение. Вся финансовая, налоговая, статистическая отчетность размещается на сайтах компаний – можно посмотреть их портфель, их активы, размер компании, сколько ей лет, сколько у нее клиентов... Ну и, конечно же, не стоит клевать на слишком высокие проценты, которые предлагает компания. В некоторых финансовых учреждениях, например, предлагают до 500% годовых – это точно «лохотрон». Реальные проценты сейчас 14–16%, – говорит эксперт.Воспользоваться системой добровольного пенсионного страхования человек может даже при при минимальной зарплате. Начинать же откладывать деньги на старость эксперт рекомендует с самых первых дней работы. Чем дольше срок накоплений – тем больше сумма.Между тем народные депутаты считают, что добровольная накопительная пенсионная система не справляется со своей задачей – мол, по состоянию на 2019 год деньги в негосударственные фонды внесли только 7% работающего населения Украины, при этом 90% средств поступили от работодателей. Парламентарии хотят обязать украинцев откладывать деньги на пенсию. В декабре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении, сейчас документ ожидает рассмотрения в профильном комитете.Согласно проекту работодателям придется платить 2% от зарплаты работников. Кроме того, работающие люди будут платить 1% от зарплаты. При желании украинцы смогут откладывать большую долю от своих доходов, но в таком случае работодатель вынужден пропорционально увеличить свои собственными взносы вплоть до 5% от зарплаты подчиненного. Деньги будет хранить Пенсионное казначейство или зарегистрированный негосударственный фонд.Закон также признает деньги на персональных пенсионных счетах личными средствами участников системы. Если человек уйдет из жизни, то ими смогут распоряжаться наследники.Хотя надежность таких компаний Марина Хоша ставит под сомнение.– В нашей стране я не исключаю, что появятся какие-то вновь созданные страховые компании с непонятными собственниками. Мы будет откладывать туда средства, а они потом просто переведут их в оффшоры, счета закроют и выедут за границу, – говорит она.Министр финансов Сергей Марченко справедливо заметил, что украинцам, которым сейчас за пятьдесят, на вторую пенсию рассчитывать не стоит. По его словам, накопления должны в первую очередь заинтересовать молодое работающее население, но большинство людей пока не готовы платить дополнительные взносы.– Накопительная система — не для действующих пенсионеров. Говорить о том, что действующим пенсионерам или тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие десять лет, может быть интересен накопительный элемент, – это самообман, – отмечает министр.Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе. Об этом идет речь в серии изменений к законопроекту №2683, внедряющему в Украине накопительные пенсии.Также в ведомстве предлагают создавать специальные фонды для тех граждан, которые не смогли выбрать для обязательных пенсионных накоплений негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Несмотря на то что такой фонд будет создан государством, планируется, что его работа не будет отличаться от уже существующих НПФ. Кроме того, предполагается создать «единое окно», где каждый участник системы сможет самостоятельно выбирать фонд, переводить накопленные средства из одного фонда в другой, контролировать состояние счета и т.п.«Единое окно» должно стать и единой базой данных с информацией обо всех участниках второго уровня накопительной системы. Также в Минсоцполитики предполагают, что финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет единого социального взноса и налога на доходы физических лиц: от каждого налога в систему будет поступать по 2%. Для пенсионных выплат планируется предоставить три опции: пожизненные платежи, разовая выплата или разделение на определенный срок.