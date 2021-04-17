Мы – молодая семья, студенты. Снимаем квартиру в Харькове. Помимо аренды платим за коммуналку. Говорят, что можно оформить субсидию на съемное жилье. Это правда? Что для этого нужно? Елена, Влад

Субсидия на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на отопление предусмотрена и на съемное жилье. Такой помощью могут воспользоваться и студенты. Однако для этого обязательно должен быть заключен договор аренды.Как объяснила министр социальной политики Марина Лазебная, арендаторы имеют право обратиться за назначением пособия по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации. В таком случае, утверждает она, субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды жилья.Такой порядок распространяется на студентов, которые учатся в вузах и живут на съемных квартирах.– Процедура идентична, как и в случае с арендаторами, если они учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего, высшего образования, о чем нужно указать в декларации, – добавила министр.