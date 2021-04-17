В Харькове откроют памятную доску знаковому харьковскому художнику Виталию Куликову. Она будет установлена на фасаде муниципальной галереи. Открытие должно было состояться 14 апреля, но переход области в красную зону внес коррективы, и событие перенесли предварительно на середину мая.

Он был слишком резким

Выставок не было долгие годы

Художник, живописец, график, дизайнер, плакатист Виталий Куликов шел не в ногу с большинством коллег по цеху.– Это один из самых значимых художников национального масштаба, – говорит искусствовед преподаватель Харьковского художественного колледжа Олег Коваль. – Он создал уникальную систему преподавания рисунка и академических художественных дисциплин. Более того, как ученик известного графика профессора Григория Бондаренко, который, в свою очередь, был учеником Кузьмы Петрова-Водкина, Виталий Куликов стал художником, который сохранил эту авангардную традицию и донес до наших дней. Виталий Куликов – выдающаяся фигура и как живописец. Важно также, что как старший коллега он повлиял на тогдашних молодых художников, которые входили в легендарную группу «Литера А». Он развил в них аналитизм, чувство формы и несколько гротескную ироничную манеру восприятия действительности, раскрыл те тайны авангарда, которые в конце 1980-х – начале 1990-х были малоизвестны и находились почти под запретом.По словам искусствоведа, Виталий Куликов был реформатором рисунка. Такой острой формы, манеры, подхода к линии, листу, форме не было ни у кого из харьковских художников. Кроме того, он привнес оригинальность и уникальность подхода к отражению сути спектакля в театральном плакате. Неслучайно его мастерская была своеобразной Меккой, куда приходили самые яркие, нетривиальные художники.– Виталий Николаевич был очень принципиальным человеком, с внутренним железным стержнем, – рассказывает директор Харьковской муниципальной галереи Татьяна Тумасьян. – Он всю жизнь делал в профессии то, что считал нужным, не отступая в сторону ни на шаг. Потому во времена, когда было сильное идеологическое влияние на искусство, он выбрал для себя самый удобный вариант – занимался плакатом и книжной графикой. Там легче было сохранять свои эстетические и творческие принципы, не завися от Союза художников и прочих официальных инстанций. Он, что называется, стопроцентный харьковский нонконформист. Он работал для себя, пока во время перестройки не появилась возможность выйти к зрителю. Виталий Николаевич был гармоничен в отношении к жизни и к работе. Он очень любил свою мастерскую, которая была его «башней из слоновой кости» – там он чувствовал себя защищенным. Это был уголок настоящего интеллигента – с множеством книг и виниловых пластинок с классической музыкой, которую он слушал во время работы.Более сорока лет Виталий Куликов преподавал.– Начинал с худпрома (сейчас – Харьковская государственная академия дизайна и искусств), но там от него отказались, – говорит Татьяна Тумасьян. – Виталий Куликов был для них слишком резким, «формалистом» в искусстве. Его взяли в ХИСИ (сейчас – Харьковский национальный университет строительства и архитектуры). В ХИСИ его очень уважали, там он получил профессорское звание. Виталий Куликов выпустил много архитекторов, некоторые стали художниками. Коллеги по кафедре тоже являлись в каком-то смысле учениками: для них Куликов был гуру. Принципиальной нонконформистской позицией он вызывал огромное уважение у художников. Даже не будучи непосредственно его учениками, многие авторы – начиная от Павла Макова и заканчивая Гамлетом Зиньковским – называли себя учениками Куликова: по мировосприятию, отношению к искусству, к жизни. На него равнялись, он был учителем с большой буквы.До 1990-х годов Виталий Куликов практически не выставлялся. Его работы не принимали на выставкомах, через которые в советские годы проходили все экспозиции. Виталий Николаевич переждал тот период и начал показывать свои работы уже в перестроечное время, отмечает Татьяна Тумасьян.Дружба Виталия Куликова с муниципальной галереей началась в 1990-е годы: в муниципалке прошли многие его персональные выставки.– Виталий Николаевич вызывал у меня необыкновенное уважение, – делится Татьяна Тумасьян. – Он был моим учителем по отношению к жизни и к искусству, моим любимым художником. У него была хорошая и, конечно, близкая мне традиция: свои новые работы и выставки он показывал в муниципальной галерее. Здесь прошли не только его персональные, но и многие групповые проекты, в которых он участвовал.Виталий Куликов ушел из жизни в 2015 году. Муниципальная галерея стала не только любимой площадкой художника, но и местом прощания с ним. Здесь прошли отпевание и гражданская панихида, на которой присутствовали коллеги и ценители таланта Виталия Куликова.А его работы продолжают жить. После ухода художника муниципальная галерея инициировала программу «Сохраним наследие Куликова». Это масштабная ретроспектива творчества автора.– Виталий Куликов не дожил до 80-летия, но к этой дате мы подготовили большую программу. Мы пытались сохранить его мастерскую как мемориальную, ходатайствовали в Союзе художников – не получилось, к сожалению. Мы провели благотворительный аукцион, на который предоставили работы харьковские художники, которые знали и любили Куликова. На вырученные средства был издан трехтомник с живописью, рисунками и печатной графикой Куликова, – говорит Татьяна Тумасьян.Муниципалка посвятила художнику ряд проектов, две персональные посмертные выставки. На 2020 год была запланирована еще одна – в Национальном художественном музее во Львове, но помешала пандемия.– Он у нас все время в планах, – говорит директор муниципальной галереи. – Последнюю выставку мы провели к 85-летию Виталия Куликова в конце 2020 года. Был круглый стол в онлайн-режиме, мы представили обновленную версию фильма о Виталии Куликове. Кроме того, подготовили виртуальную галерею работ Виталия Куликова, которая работает на интернет-платформе и доступна для посещения.