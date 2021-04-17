Предприятиям Харьковской области пришлось-таки в полном объеме выплатить задолженность по зарплате – в порядке принудительного исполнения. Если должник отказывается выполнять решение суда добровольно, в дело вступают государственные исполнители. Кто полностью рассчитался со своими работниками?

Как сообщили «Вечернему Харькову» и Государственной исполнительной службе в Харьковской области, в результате принятых мер принудительного исполнения решений по состоянию на 1 апреля 2021 государственным исполнителям удалось в полном объеме взыскать задолженность по выплате заработной платы с девяти предприятий-должников.Среди них:– Украинский государственный проектный институт «Укргорстройпроект» – 118 927 грн (по 24 исполнительным документам);– ООО «Новотерм» – 162 321 грн (по двум исполнительным документам);– казенное предприятие «Змиевский ремонтный энергомеханический завод» – 33 488 грн (по 49 исполнительным документам);– коммунальное некоммерческое предприятие Золочевского районного совета «Золочевская центральная районная больница» – 14 418 грн (по двум исполнительным документам);– ООО «Техноком» – 106 733 грн (по одному исполнительному документу);– ОАО «Харьковский котельно-механический завод» – 48 944 грн (по одному исполнительному документу);– ООО «Издательство Фолио» – 7 363 грн (по одному исполнительному документу);– ГП «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению» – 38 276 грн (по одномуисполнительному документу);– ООО «ЛКМЗ» – 92 645 грн (по двум исполнительным документам).К слову, несладко пришлось и злостным алиментщикам. Так, размер средств по исполнительным документам о взыскании алиментов по состоянию на 1 апреля 2021 года составлял 64 млн 580 тысяч 62 гривны, что на 19 млн 262 тыс. 338 грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда сумма взысканных алиментов составила 45 млн 317 тыс. 724 грн.