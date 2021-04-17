В Харькове стартует XI Международная триеннале экологического плаката «4-й блок». Масштабное мероприятие проходит раз в три года и каждый фестиваль становится поводом для анализа последних знаковых событий в мире. В этом году триеннале носит название Changes – «Изменения».

Чтобы выжить, придется меняться

Раньше в работах присутствовал страх

Формат триеннале тоже претерпел изменения

Часть экспозиции найдет место под солнцем



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