В Харькове стартует XI Международная триеннале экологического плаката «4-й блок». Масштабное мероприятие проходит раз в три года и каждый фестиваль становится поводом для анализа последних знаковых событий в мире. В этом году триеннале носит название Changes – «Изменения».
Чтобы выжить, придется меняться
– Все, что происходит в мире, особенно в последнее время, ставит его на какую-то грань. Люди должны выбирать очень многое: образ жизни, абсолютно другие взгляды на жизнь, думать о том, как вообще жить дальше, – говорит президент и арт-директор триеннале «4-й блок» Олег Векленко. – Жить в этой ситуации, не меняясь, невозможно. Это не просто отдельные проявления нашей жизни. Это фактически новое умение, абсолютно новый жизненный ход. Коронавирус внес колоссальные изменения в образ жизни каждого из нас, в наше отношение к окружающей среде. С одной стороны, потрясающие технологии, гигантские достижения и рывок вперед, человечество запускает ракету на Марс. И в тоже время, оглянитесь вокруг. Где мы, чем мы дышим, что делаем и производим? Абсолютный каменный век. Хочешь не хочешь, а придется поменяться, иначе мы не выживем. На триеннале мы как раз акцентируем внимание на подобных вопросах, обращаем их к человеческому сознанию. «4-й блок» – это своего рода исследование.
В нынешней триеннале пять номинаций: «Чернобыль-Фукусима: 35–10 / Правда истории ради перемен»; «Экологическое сознание / Измени себя»; «Изоляция / Жизнь среди перемен»; «Худпром 100 / Научиться изменять»; «Анимационный плакат». Конечно, в 2021 году дизайнеры не могли обойти тему ворвавшегося в жизнь коронавируса. Пандемия прозвучала в номинации «Изоляция».
– Все члены жюри отметили, что номинация «Изоляция» очень живая. Сразу чувствуется, что она пронизана собственным опытом дизайнеров, которые приняли в ней участие,– рассказывает координатор проекта XI Международной триеннале «4-й блок» Мария Мануйленко. – Работы очень красноречивы: они выразительно говорят о том, что с нами происходило с начала пандемии.
Раньше в работах присутствовал страх
Отправной точкой для триеннале экоплаката стала катастрофа на Чернобыльской АЭС. График-дизайнер Олег Векленко принимал участие в ликвидации аварии, а после вместе с друзьями-чернобыльцами и художниками основал «4-й блок».
В этом году исполнится 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. За это время сменились поколения дизайнеров-участников «4-го блока» и для молодых дизайнеров чернобыльские события стали историей.
– Многие дизайнеры – абсолютно новое поколение, и мне очень интересно сравнивать, как воспринимали дизайнеры тему «Чернобыль-Фукусима» сразу после случившегося и сейчас, – признается Олег Векленко. – Раньше восприятие Чернобыльской аварии было очень острым и болезненным, особенно на плакатах украинских, российских и белорусских дизайнеров. В работах были страх, ужас, нагнетание маленького кошмара – в принципе это было ощущение всего общества. Сейчас дизайнеры иначе смотрят на ту трагедию. Чернобыль для них – как легенда. Восприятие переходит в сферу культурного осознания. Плакаты о Чернобыле становятся скорее художественным осмыслением события.
Формат триеннале тоже претерпел изменения
За три года изменился формат «4-го блока», и это тоже вписывается в название нынешнего фестиваля – «Изменения».
– Раньше триеннале проходили в обычном режиме – только в виде распечатанных плакатов, – рассказывает Мария Мануйленко. – При этом было большое желание идти в ногу со временем – показать плакаты на цифровых носителях. Для прошлой триеннале мы не смогли найти финансирование. Но осталась мечта. И в этом году впервые на нашей триеннале практически 60% плакатов будут показаны на цифровых носителях. Это для нас совершенно новый формат. Кроме того, мы включили в программу номинацию «Анимационный плакат». Мы анонсировали ее и в прошлый раз, но три года назад пришло мало работ. А теперь мы получили намного больше анимационных плакатов. Очень достойно выступили студенты академии дизайна, которые сделали анимационные плакаты буквально на мировом уровне. Так что тема «Изменения» – это еще и эксперимент с внешним видом плаката, его экспонированием.
Часть экспозиции найдет место под солнцем
Дизайнеры из 53 стран предоставили на триеннале три тысячи работ. Отборочный комитет выбрал для участия 950 плакатов. Одной из основных площадок масштабного мероприятия станет ЦСИ «Ермиловцентр» – 22 апреля здесь состоится открытие XI Международной триеннале экологического плаката «4-й Блок Changes». Во время церемонии объявят лауреатов.
Для размещения работ в «Ермиловцентре» задействуют три локации. Экспозиция начнется с площадки у входа, где разместят напечатанные на баннерах плакаты. В центре внимания внутри галереи — образ реактора, накрытого саркофагом. Большую часть работ в помещении «Ермиловцентра» презентуют на цифровых носителях. Часть работ в буквальном смысле найдет свое место под солнцем – во внутреннем дворе центра под открытым небом разместят напечатанные на баннерной ткани постеры, которым суждено стать частью среды.
Параллельно программа разместится еще на нескольких локациях: в галерее имени Генриха Семирадского, в Чернобыльской исторической мастерской, в музее-лаборатории «4-й блок» ХНАДУ, в муниципальной галерее.
В программе триеннале – выставки, общение, перформансы, детские программы, а также онлайн-воркшоп от специального гостя из Австрии саунд-дизайнера и музыканта Сеппо Гюндлера, презентация плакатов звезд графического дизайна из Польши и другие креативные события.
Важно
В связи с карантинными мероприятиями открытие «4-го блока» на разных площадках пройдет онлайн. Следить за событиями можно на сайте: the4thblock.org, а также на страницах триеннале в Facebook и Instagram. Фестиваль завершит работу 16 мая.