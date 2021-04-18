Харьков, как и ожидалось, таки оказался в красной зоне. Расскажите еще раз, пожалуйста, кто и как может получить обещанные восемь тысяч гривен компенсации от государства? Вита

На прошлой неделе, 9 апреля, вступил в силу Закон №1358-их «Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2». Согласно документу физлица-преджприниматели и наемные работники, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в красной зоне, получат единовременную материальную выплату в размере восемь тысяч гривен.Обратиться за помощью можно в течение 30 дней со дня введения на территории региона ограничительных мероприятий красного уровня эпидемической опасности.Если же человек работает в регионе, где такие ограничения были в феврале-марте 2021 года, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через десять дней после вступления закона в силу.Правительство постановлением № 329 утвердило перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Обращаем внимание, что КВЭД из этого перечня должен быть заявлен первым в сведениях из ЕГР по состоянию на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление на помощь.