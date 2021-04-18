В пятницу, 16 апреля, профильная комиссия Харьковского облсовета по вопросам молодежной политики, культуры, спорта и туризма соберется для рассмотрения перераспределения областного бюджета, что позволит выделить сумму, необходимую для выплаты заработной платы работникам восьми театрально-концертных учреждений области.

Большинство в комиссии представлено депутатами от Блока Светличной «Разом!», которые являются инициаторами решения кризисной ситуации с финансированием бюджетных учреждений.– Наша фракция подняла этот вопрос на прошлой сессии и настаивает на скорейшем решении проблемы. Люди должны получать зарплату вовремя и в полном объеме, – комментирует ситуацию председатель фракции Блока Светличной в облсовете Виктория Белявцева.