С начала апреля на Харьковщине действует весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы и раков, но браконьеров это не останавливает. Рыбоохранный патруль регулярно задерживает любителей незаконной рыбалки и торговцев запрещенным товаром.

Куда сообщить о нарушении?

В прошлую пятницу, 9 апреля, около базы отдыха «Свет шахтера» государственные инспекторы обнаружили запрещенное орудие лова – лесковую сеть, да не одну, а двадцать одну, причем с богатым уловом.– В сетях находились уклейки, плотва, лещи, судаки, щуки, окуни, сомы и раки. Общий вес водных биоресурсов составил 72,5 килограмма, – рассказали «Вечернему Харькову» в Управлении Госрыбагентства в Харьковской области. – Составлен акт о выявлении и изъятии имущества. Владелец пока не установлен.Несколькими днями ранее, 4 апреля, государственные инспекторы совместно с работниками Лозовского отдела Нацполиции обнаружили еще одно грубое нарушение. В результате браконьер остался и без рыбы, и без лодки, да еще и штраф придется уплатить.– Инцидент произошел на озере Бритай, что в Лозовском районе, – рассказывают в областном Госрыбагентстве. – Был задержан гражданин, который ловил рыбу сетью. Это запрещенное орудие лова. Таким образом ему удалось поймать 14 лещей, четырех линей, трех окуней, двух серебристых карасей, двух судаков и двух щук. Общий вес незаконно добытой рыбы составил 4,2 килограмма. А ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, оценен в 4641 гривну.На нарушителя составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП, а рыбу, сеть и лодку изъяли.Под прицел госинспекторов попадают не только браконьеры, но и торговцы запрещенными орудиями лова и выловленной рыбой.Так, 6 апреля оперативная группа Харьковского рыбоохранного патруля совместно с работниками ГБР Купянского районного отдела полиции провела рейд по рынкам и торговым площадкам Харьковской области. Без нарушений, как водится, не обошлось.– Начиная с семи часов утра были обнаружены три правонарушения на рынке Купянска-Узлового. Там шла бойкая торговля свежей рыбой. У продавцов были обнаружены 21 кг серебряного карася, 13 кг плотвы, 9 кг судака, 8 кг толстолобика, 7 кг окуня, 2 кг линя, по килограмму красноперки и плоскирки. Общий вес составил 62 кг, – рассказали в Госрыбагентстве Харьковской области. – При проверке торговцы не смогли предоставить документы, подтверждающие законность происхождения товара.Во всех случаях на нарушителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП, а незаконный товар изъяли.Как разъяснила заместитель руководителя Харьковского рыбоохранного патруля Ирина Шевчук, продавцы имеют право продавать рыбу только при условии подтверждения ее пригодности по результатам исследований аккредитованной лаборатории.– У реализаторов рыбы также должны быть документы, свидетельствующие о законности ее приобретения – товарно-транспортная накладная, в которой указано, где приобретена рыба, а также сертификат качества, – предупреждает Ирина Шевчук.По ее словам, стихийная торговля свежей рыбой без разрешительных документов остается проблемой.– Просим харьковчан не покупать речную рыбу на стихийных рынках. Не рискуйте своим здоровьем и не поддерживайте браконьерство, – призывает Ирина Шевчук.Если вы стали свидетелем нарушения правил рыбной ловли, незаконной продажи рыбы и раков или замора рыбы – сообщите по телефону круглосуточной горячей линии: