Я на пенсии, не работаю. У меня на иждивении несовершеннолетний внук. Получаю за него надбавку к пенсии. Весной ему исполняется 18 лет. Но мальчику еще год учиться в колледже, а потом он будет поступать в вуз. Сохраняется ли доплата к пенсии в случае учебы ребенка? Светлана

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, неработающим пенсионерам, которые имеют на своем иждивении детей до 18 лет, до пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначается и выплачивается надбавка в размере 150 грн на каждого ребенка.Вышеупомянутая надбавка начисляется именно до достижения ребенком 18 лет, независимо от факта его обучения.Напомним, неработающими пенсионерами являются лица, не состоящие в трудовых отношениях и не зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности.