Специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) обнаружило фишинговый сайт, который под видом сервиса госуслуг "Дія" собирает данные банковских карт украинцев.

На главной странице фишингового сайта пользователю предлагается ввести ИНН для проверки информации о возможности получения выплаты в размере восемь тысяч гривен карантинной помощи, после чего пользователь перенаправляется на страницу, которая сообщает: "Вам доступна выплата в размере 8 000 грн. Об этом CERT-UA сообщает на своей странице в Facebook.После этого пользователь перенаправляется на следующую страницу, где ему предлагается ввести данные своих кредитных карт, которые попадают к злоумышленникам.В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем отмечают, что фишинговый сайт был зарегистрирован 5 апреля на российском хостинге. Также ассоциация подготовила методичку, как определять фишинговые сайты.Если вы стали жертвой такого фишинга и ввели данные своей кредитной карты, немедленно сообщите об этом представителям вашего банка, советуют в CERT-UA.Между тем, по результатам опроса на платформе OLX, 52% украинцев понятия не имеют, что такое фишинг (кибератака с применением сайтов-подделок), а 57% опрошенных не знают, как защитить свои платежные данные. Что такое социальная инженерия (психологические манипуляции, когда мошенник выдает себя за продавца, покупателем или сотрудника полиции, банка, службы поддержки) понимают только 13% пользователей интернета.