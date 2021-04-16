Цены на потребительском рынке Харьковской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 2%, а по Украине - на 1,7%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%.При этом больше всего подорожали:• подсолнечное масло – на 10,6%;• хлеб, овощи, фрукты, сахар, масло, продукты переработки зерновых – на 2,8-5,6%;• мясо и мясопродукты, рыба, сыр и творог, мед, яйца, рис, безалкогольные напитки – на 0,6-1,9%.Подешевели:• молоко, сало, макаронные изделия, кисломолочная продукция – на 0,4-0,8%.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%. При этом спиртное подорожало на 0,7%, табачные изделия - на 0,4%.Одежда и обувь подорожали на 9,6%, в частности, обувь - на 13,7%, одежда - на 6,3%.Повышение цен на транспорт на 1,7% произошло за счет подорожания проезда в железнодорожном транспорте на 6%, топлива и горюче-смазочных материалов - 5,8%.Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья на 1,1%, платы за аренду жилья - на 0,9%.