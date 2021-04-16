Цены на потребительском рынке Харьковской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 2%, а по Украине - на 1,7%.Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%.
При этом больше всего подорожали:
• подсолнечное масло – на 10,6%;
• хлеб, овощи, фрукты, сахар, масло, продукты переработки зерновых – на 2,8-5,6%;
• мясо и мясопродукты, рыба, сыр и творог, мед, яйца, рис, безалкогольные напитки – на 0,6-1,9%.
Подешевели:
• молоко, сало, макаронные изделия, кисломолочная продукция – на 0,4-0,8%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%. При этом спиртное подорожало на 0,7%, табачные изделия - на 0,4%.
Одежда и обувь подорожали на 9,6%, в частности, обувь - на 13,7%, одежда - на 6,3%.
Повышение цен на транспорт на 1,7% произошло за счет подорожания проезда в железнодорожном транспорте на 6%, топлива и горюче-смазочных материалов - 5,8%.
Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья на 1,1%, платы за аренду жилья - на 0,9%.