Заявления от потерпевших стали поступать в дежурную службу отдела полиции в середине января.

Как сообщили в полиции, правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали злоумышленника.



Им оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 31-летний житель поселка Покотиловка. Следователи доказали его причастность к совершению 6 краж из квартир граждан.



Во время досудебного расследования установлено, что мужчина заранее планировал свои преступления и проникал в домовладения и дачные дома, отжимая или разбивая окна. Злоумышленник похищал бытовую технику, инструменты. Согласно выводам судебно-товароведческой экспертизы, пострадавшим нанесен материальный ущерб на сумму около 15 тыс. грн.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.