74-летний житель Киева предложил харьковчанину, приобрести у него огнестрельное оружие.

По данным прокуратуры Харьковской области, сегодня, 16 апреля, сообщили о подозрении 74-летнему мужчине по факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины.



Установлено, что 74-летний житель Киева предложил другому гражданину, жителю Харькова, приобрести огнестрельное оружие. Под контролем правоохранительных органов мужчина переслал через логистическую компанию в Харьков винтовку СВД-40.



Кроме того, киевлянин приобрел у жителя города Кременчуг Полтавской области боевой пистолет Люгер Р08, который также в дальнейшем отправил в Харьков.