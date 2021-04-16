Правительство Италии приняло решение начать послабление действующих карантинных мер. Предварительно, это начнется в стране с 26 апреля.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Quotidiano, пишет РБК-Украина.



"Правительство решило начать постепенное послабление ограничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются", - заявил он.



В частности, смогут возобновить работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время. При этом все школьники вернутся к очному обучению.



Также будет разрешено передвигаться между регионами, хотя сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.



Италия готовится к открытию своих границ для иностранных туристов с 2 июня.