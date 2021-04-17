Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Штурмовая, 32 (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Старицкого, 24 (п. №2, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17.04.21 г.ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 18.04.21 г.ул. Селянская, 30-а (п. №2) до 20:00 18.04.21 г.ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.21 г.