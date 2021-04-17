Многочисленные гирлянды и украшения планируют закупить для парка Горького.

Как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на портал публичных электронных закупок Prozorro, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького объявил тендер на закупку новогодних декораций, на которые планируется потратить более 4,5 миллиона гривен из бюджета.В частности, в предприятии хотят купить ряд тематических LED конструкций, светодиодные, фотозону и уличную каркасную елку.Тендерные предложения можно подать до 20 мая, а сам аукцион запланирован на 25 июня. Победитель торгов должен будет поставить декорации до 1 ноября 2021 года.Напомним, что ранее власти города опубликовали тендер на ремонт фонтана возле Дворца Спорта и покупку комплектов гирлянды, которая будет использоваться для оформления деревьев и распределительной сети в парке Шевченко. Общая стоимость обойдется харьковчанам в более чем 6 миллионов гривен.