Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Монтажная, 12-а (п. №1) до 17:00 18.04.21 г.; ул. Штурмовая, 32 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №3, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 18.04.21 г.ул. Грицевца, 45 (п. №2) до 17:00 18.04.21 г.ул. Чернышевская, 96 до 20:00 18.04.21 г.ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 18.04.21 г.пр. Московский, 196/2 (п. №2) до 17:00 18.04.21 г.ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 18.04.21 г.ул. Благовещенская, 2/15 (п. №1) до 17:00 18.04.21 г.