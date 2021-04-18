Пропавшего подростка правоохранители нашли у подружки.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции, накануне, 17 апреля, около 8:00 в полицию поступило сообщение от жительницы Изюма о том, что ее 16-летняя дочь вечером 15 апреля ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Женщина отметила, что все это время самостоятельно искала дочь.Полицейские немедленно начали поиски несовершеннолетней. Приметы пропавшей сообщили всем патрульным нарядам. Правоохранители тщательно отрабатывали круг друзей и знакомых девушки, а также проверили вокзалы и общественный транспорт.За несколько часов поисков девушку нашли и вернули домой. Как выяснилось, она была у подружки.