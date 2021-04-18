В Харьковскую области доставили 1170 доз немецко-американской вакцины Pfizer.

Как сообщили в руководстве ХОГА, Харьковская область получила партию вакцины Pfizer. Однако поставленных в регион 1170 доз хватит лишь на неделю.По словам чиновников, вакциной будут прививать подопечных областных интернатов, а также персонал этих учреждений.На данный момент вакцину хранят на областном аптечном складе. Ее доставили в специальных боксах, которые поддерживают температуру до минус 80 градусов в течение 30 суток. В одном флаконе 6 доз вакцины. Перед разведением препарат необходимо разморозить в течение двух часов. За сутки до введения вакцину переводят в температурный режим 2 - 8 градусов, после этого использовать ее необходимо в течение 5 суток.