Юноша хотел спрыгнуть с моста из-за проблем в отношениях.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, во время патрулирования Московского района полицейские заметили парня, который сидел на перилах моста. У парня был обеспокоенный вид, поэтому правоохранители решили действовать быстро, чтобы не допустить непоправимого.«Инспекторы остановили машину и поспешили на помощь. В момент, когда удалось подойти максимально близко, патрульный Сергей Лозовой схватил парня и перетащил его в безопасное место с перил», - рассказали в управлении.Юноша рассказал полицейским, что из-за проблем в отношениях он пришел на это место для размышлений. Позже он поблагодарил патрульным за то, что они не дали ему совершить роковую ошибку.Полицейские доставили парня домой и передали родным.