Предлагаем вашему вниманию основные события, которыми жил регион 12 - 18 апреля.

НАПК проверяет Терехова на возможную причастность к коррупции

Блок Светличной требует срочно организовать финансовую поддержку харьковских предпринимателей

Фирма заместителя Тимчук получила многомиллионный подряд без тендера



Под Харьковом женщина утащила с почты пакет с 524 400 гривен

В Харьковской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Действиями харьковских городских властей займутся правоохранительные органы

В Харьковской области рекордное количество новых заболевших COVID-19 и случаев смерти

Проверку в Национальном агентстве по противодействию коррупции инициировали в ответ на обращение депутата городского совета.Депутаты фракции направили обращение к городским властям с требованием как можно быстрее подготовить порядок осуществления карантинных выплат из бюджета города Харькова.Департамент капитального строительства ХОГА заключил договор с компанией, совладельцем которой является заместитель главы областной администрации Михаил Харнам.Две сотрудницы Укрпочты обокрали собственное почтовое отделение.Для спасения детей медикам пришлось делать кесарево сечение.Власти Харькова планируют потратить более шести миллионов гривен на ремонт фонтана возле Дворца Спорта и покупку комплектов гирлянды46-летний мужчина ранил ножом женщину и ее сожителя.Депутат городского совета обратилась в прокуратуру и Национальную полицию по поводу отказа мэрии предоставить план ремонтных работ на год.За время пандемии выявлено уже более 125 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Юноша хотел спрыгнуть с моста из-за проблем в отношениях.