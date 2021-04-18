Предлагаем вашему вниманию основные события, которыми жил регион 12 - 18 апреля.НАПК проверяет Терехова на возможную причастность к коррупции
Проверку в Национальном агентстве по противодействию коррупции инициировали в ответ на обращение депутата городского совета.
Блок Светличной требует срочно организовать финансовую поддержку харьковских предпринимателей
Депутаты фракции направили обращение к городским властям с требованием как можно быстрее подготовить порядок осуществления карантинных выплат из бюджета города Харькова.
Фирма заместителя Тимчук получила многомиллионный подряд без тендера
Департамент капитального строительства ХОГА заключил договор с компанией, совладельцем которой является заместитель главы областной администрации Михаил Харнам.
Под Харьковом женщина утащила с почты пакет с 524 400 гривен
Две сотрудницы Укрпочты обокрали собственное почтовое отделение.
В Харьковском роддоме от коронавирусной инфекции умерли две роженицы
Для спасения детей медикам пришлось делать кесарево сечение.
В Харьковском горсовете снова потратят миллионы на фонтан и гирлянду
Власти Харькова планируют потратить более шести миллионов гривен на ремонт фонтана возле Дворца Спорта и покупку комплектов гирлянды
В Харьковской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
46-летний мужчина ранил ножом женщину и ее сожителя.
Действиями харьковских городских властей займутся правоохранительные органы
Депутат городского совета обратилась в прокуратуру и Национальную полицию по поводу отказа мэрии предоставить план ремонтных работ на год.
В Харьковской области рекордное количество новых заболевших COVID-19 и случаев смерти
За время пандемии выявлено уже более 125 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Харьковские патрульные спасли жизнь парню, который пытался покончить с собой
Юноша хотел спрыгнуть с моста из-за проблем в отношениях.
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