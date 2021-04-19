В Харькове, 19 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Штурмовая, 32 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), 35-а (п. №3, стояк), ул. Монтажная, 12-а (стояк), ул. Клочковская, 336-а (стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 19.04.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 45 (п. №2, стояк) до 17:00 19.04.21 г.



Киевский район:

ул. Чернышевская, 96 (п. №8) до 20:00 19.04.21 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №12, стояк) до 20:00 19.04.21 г.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 19.04.21 г.