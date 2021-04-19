В Харькове, на улице Григоровской потерялись две маленькие девочки.

Как сообщили в полиции, вызов поступил вечером 17 апреля.



В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочери четырех и шести лет гуляли возле двора дома на улице Григоровской, но она потеряла их из виду. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому женщина сразу позвонила 102.



Патрульные передали описание детей коллегам в радиоэфир и отправились на поиски девочек. Детей нашли в переулке Баварском.



Патрульные вернули девочек домой, провели с их мамой профилактическую беседу, а также оповестили о случившемся инспекторов ювенальной превенции.