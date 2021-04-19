В "красной зоне" остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.В "желтой зоне" находятся Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.При этом показатель госпитализаций зафиксирован в 19 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.