На проспекте Тракторостроителей украли деньги и мобильный телефон.

Как сообщили в полиции, вечером, 17 апреля мужчина похитил мобильный телефон и денежные средства.

В результате отработки вызова полицейским удалось обнаружить похожего по описанию гражданина на улице Гвардейцев Широнинцев, которого позже узнал пострадавший.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре полицейские обнаружили у мужчины мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю.

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