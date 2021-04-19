На проспекте Тракторостроителей украли деньги и мобильный телефон.

Как сообщили в полиции, вечером, 17 апреля мужчина похитил мобильный телефон и денежные средства.



В результате отработки вызова полицейским удалось обнаружить похожего по описанию гражданина на улице Гвардейцев Широнинцев, которого позже узнал пострадавший.



Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре полицейские обнаружили у мужчины мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю.