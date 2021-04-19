Во время патрулирования Московского района полицейские заметили парня, который сидел на перилах моста.

Как сообщили в полиции, происшествие зафиксировано ночью, 17 апреля.



Парень имел обеспокоенный вид, поэтому патрульные решили действовать быстро, чтоб не допустить непоправимого. Инспекторы остановили машину и поспешили на помощь. В момент, когда удалось подойти максимально близко, один из патрульных схватил парня и перетащил его в безопасное место с перила.



Парень рассказал полицейским, что из-за проблем в отношениях он пришел на это место для размышлений. Позже он поблагодарил патрульным за то, что они не дали ему навредить себе. Полицейские доставили парня домой и передали родным.