В Харькове разыскивают 45-летнюю Викторию Елкину.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

13 апреля утром женщина вышла из дома в районе ТРК "Украина" и не вернулась. Виктория - инвалид второй группы, она может нуждаться в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харькове странное ДТП на Новом мосту - водитель дверь не открывает (видео)

События