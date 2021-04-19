В Харькове разыскивают 45-летнюю Викторию Елкину.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



13 апреля утром женщина вышла из дома в районе ТРК "Украина" и не вернулась. Виктория - инвалид второй группы, она может нуждаться в медицинской помощи.



Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по тел.: 068-777-0-112 или 102.