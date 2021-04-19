В Харьковском областном совете прошло заседание комиссии по вопросам молодежной политики, культуры, спорта и туризма, на котором было рассмотрено перераспределение областного бюджета для выплаты зарплат работникам театрально-концертных учреждений Харьковской области.

Как рассказали в Блоке Светличной, который составляет большинство в профильной комиссии, накануне ими было инициировано разрешение кризиса с финансированием художественных бюджетных учреждений. И сегодня своими голосами в составе комиссии депутаты фракции «Разом!» утвердили перераспределение бюджетных средств для исправления ситуации.Однако в партии отмечают, что сегодняшнее решение нельзя считать окончательным решением проблемы, поскольку ряд вопросов, до сих пор не решены. В частности речь идет о выплате законных надбавок и материальной помощи. Кроме того, поскольку перераспределение было сделано за счет других направлений, областным властям необходимо обеспечить полноценное финансирование всех сфер областной культуры.«Сегодня мы поддержали решение, которое позволит на месяц отложить острый кризис. Однако нельзя постоянно решать проблему перекладыванием из одной статьи бюджета в другую. Бюджет должен быть сбалансированным таким образом, чтобы все, кто работают, получали свои зарплаты вовремя и со всеми очерченными законом надбавками и доплатами.Особенно это актуально сегодня, когда уровень жизни катастрофически падает. Мы будем защищать интересы людей и настаивать и в дальнейшем на том, чтобы областная власть выполняла возложенные на нее обязанности гаранта социальной защиты жителей области», — комментирует председатель фракции Блок Светличной«Разом!» в Харьковском областном совете Виктория Белявцева.