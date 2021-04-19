В Изюме, Харьковской области разыскивали 16-летнюю девушку.

Как сообщили в полиции, вызов поступил 17 апреля около 8:00. Женщина рассказала полицейским, что ее дочь вечером 15 апреля ушла из дома гулять с собакой и не вернулась. Женщина отметила, что все это время самостоятельно искала дочь.



Полицейские начали поиски несовершеннолетней. Правоохранители отрабатывали круг друзей и знакомых девушки, а также проверили авто- и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт.



Через несколько часов поисков девушку нашли и вернули домой. Как выяснилось, она была у подружки. С девушкой провели профилактическую беседу.