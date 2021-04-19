Всего в Харьковской области на 19 апреля от коронавируса вакцинировали 15 791 человека.

Такие данные приводит Министерства здравоохранения.



Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 15 791 человека, в том числе 345 человек за последние сутки.



По данным СНБО, индийской вакциной CoviShield привиты 15 639 человек (99%) от общего количества тех, кого уже вакцинировали. Китайской вакциной CoronaVac на утро 19 апреля в Харьковской области привили 152 человека (1%).



Уровень вакцинации составляет 59,6 на 10 тыс. населения.

