В Харьковской области проверяют системы оповещения населения

Об этом сообщили областные власти.



Электросирены включат в 14:25.



"Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, – напоминают в департаменте. – Во время плановой технической проверки сохраняйте спокойствие и продолжайте свои дела",- написано в сообщении.