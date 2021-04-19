Городское коммунальное предприятие «Жилкомсервис» купило цветочной продукции на почти 3 миллиона.Как сообщает издание Depo.Харьков со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro, в Харькове коммунальное предприятие «Жилкомсервис» заключило договор с ООО "Роялти Органик" на приобретение цветочной продукции на сумму 2,98 миллиона гривен.
Подрядчик должен поставить 249 тысяч единиц цветов, в том числе петуний, сальвий, цинерарий, тагетисов, бегоний и хризантем, которые планируют высаживать на придомовых территориях.