Все девять украинцев, находящихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, получили королевское помилование по случаю Национального Дня Таиланда.

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.По ее словам, двое заключенных украинцев получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а шести гражданам Украины был сокращен срок, в результате чего они были освобождены от дальнейшего наказания.- Сейчас 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан, - подчеркнула Денисова.Она выразила благодарность Королю Таиланда Раме Х за "проявление высокого человеческого гуманизма и главному омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование".Кроме того, омбудсмен выразила благодарность работникам Посольства Украины в Таиланде за проведенную работу по соблюдению и защите прав сограждан.