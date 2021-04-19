Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Вчера вечером в электричке Казачья Лопань-Харьков ехали подростки. Их было человек 15. И на Дергачах ещё к ним подсели девушки. Не смотря на то, что это был чистый, видимо новый вагон, никого это не волновало. Эти животные выпивали спиртные напитки, курили, прыгали, скакали. Затем, один из них, открыл все окна в вагоне, чтобы эти обезьяны, поставив ноги на сиденья, повылазили в окна. Контролёр-кассир просто прошел по вагону, не спрашивая билет. И это логично: никто не хочет получить в ухо. Печально то, что на них нет никакой управы.Такое творится каждые выходные и еще хуже. Может спасти, хоть немножко, только патруль полиции, а его, к сожалению, нет там, где она действительно НУЖНА!!!», сказано в комментарии к выложенному видео.