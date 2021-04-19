Харьковчане успешно представляют Украину на Чемпионате мира по боксу среди молодежи - 2021, который проходит в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля.

Харьковчанин Илья Тогобицкий (весовая категория 75 кг) досрочно победил соперника из Армении и боксера из Германии. Перед выходом в полуфинал спортсмен встретится на ринге с бразильцем.Также две победы одержал Руслан Цыкало (весовая категория 52 кг), который в следующем поединке будет боксировать с представителем Кыргызстана. Кроме того, в четвертьфинал вышел Никита Горбатенко (весовая категория 91 кг).Напомним, что также в составе сборной Украины выступал Дмитрий Пащенко (весовая категория 49 кг), который закончил свое выступление на чемпионате мира.