Во время внеочередного заседания Верховной Рады депутаты не поддержали снижение тарифа на электроэнергию за 100 первых потребленных киловатт.

Также они провалили голосование по отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и не проголосовали за введение моратория сроком на один год на повышение тарифов на энергоносители.Народный депутат Украины Юлия Светличная раскритиковала такую позицию депутатов и обнародовала в своем Telegram-канале поименный список народных избранников, которые поддержали и не поддержали эту инициативу.– На внеочередном заседании ВР, которого мы добивались вместе с коллегами, рассматривались вопросы снижения коммунальных тарифов для населения, – сообщила Юлия Светличная. – Моя позиция – надо снижать. Голосовала «за». Спрашивайте у депутатов, не поддержавших решение о снижении тарифов – почему так и что у них было в избирательных программах?