Вакцинация пожилых людей стартовала в Харькове на этой неделе – область получила первые 8520 доз китайской вакцины CoronaVac. Ее хватит для вакцинации двумя дозами более четырех тысяч человек. Кому достанется эта вакцина?

Условия хранения отличаются



Что известно о китайской вакцине?

Место укола может болеть



Кому достанется Pfizer

На этой неделе, 13 апреля, в Харьковкую область прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac.– Харьковская область получила 8520 доз этой вакцины в однодозных флаконах. Одна ампула – на одну инъекцию. Через 28 дней – повторная вакцинация, – сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.В Министерстве охраны здоровья заверили, что за каждым вакцинированным сразу же будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. Так что 8520 доз CoronaVac, прибывших на Харьковщину, хватит, чтобы привить двумя дозами 4260 человек.Прививать китайской вакциной планируют людей, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания, маломобильные группы населения, а также тех, кто нуждается в опеке и их опекунов.Вакцинацию CoronaVac планируется начать в ближайшие дни.– Конкретной даты пока нет, профильные департаменты сейчас составляют списки по целевой группе. Рассчитывают на протяжении двух-трех дней начать вакцинацию, – сообщила пресс-секретарь ХОГА Татьяна Огородняя.Осуществлять вакцинацию, по словам Михаила Черняка, будут те же мобильные бригады, которые работают и с индийской вакциной Covieshield. Сейчас в области создано 17 мобильных бригад и 61 пункт вакцинации.По условиям хранения китайский CoronaVac ничем не отличается от индийского Covishield, уточнила директор КП «Областной аптечный склад» Ирина Шигун.– Температурный режим такой же: +3–7 градусов. Единственное отличие – срок годности. У предыдущей вакцины срок годности составлял полгода, у этой – два года, – рассказывает специалист.Китайская вакцина против коронавируса CoronaVac прошла лабораторный контроль в Украине.CoronaVac является инактивированной вакциной, то есть действует, используя убитые частицы вируса, и тренирует таким образом иммунитет. Этот тип вакцин активно используется для прививок против многих болезней, в том числе таким образом действуют вакцины против дифтерии, гепатита B и полиомиелита.Одним из главных преимуществ CoronaVac является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов.Вакцину компании Sinovac Biotech водят внутримышечно. Для формирования иммунитета нужно получить две дозы с интервалом в две недели.Прививка против коронавируса помогает развить иммунитет к болезни. Организм реагирует на вакцину и выстраивает защиту, поэтому после прививки может повыситься температура, появиться озноб, головная боль или усталость. Место укола может болеть и отекать. Это обычная реакция на вакцину от Covid-19. Симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации, уверяют специалисты.По предварительным данным, эффективность вакцины CoronaVac составляет 78%. Однако результаты испытания препарата в Бразилии показали эффективность 50,3%. По требованиям ВОЗ вакцина может быть утверждена при эффективности по крайней мере в 50%. В начале марта в фармацевтической компании «Лекхим», которая является представителем Sinovac Biotech и будет поставлять китайскую вакцину в Украину, сообщили, что вакцина успешно завершила третью фазу клинических испытаний в Турции, где ее эффективность составила 83,5%.Вакцину CoronaVac закупили для прививок в Турции, Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Бразилии. Также ею вакцинировали несколько миллионов человек в Китае.Вместе с тем, на Харьковщине продолжается иммунизация индийской вакциной AstraZeneca/Covishield – всю полученную ранее партию решили использовать для первой дозы, не оставляя на вторую. Повторная вакцинация – через 90 дней. К этому времени область рассчитывает получить очередную партию AstraZeneca, только южнокорейского производства. Вакцины идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми. По информации пресс-службы ХОГА, по состоянию на утро 13 апреля первую дозу Covieshield получили в области 14 329 человек, в том числе 4 479 – в Харькове.Также Харьковская область должна получить 7020 доз Pfizer. Американской вакциной планируют прививать персонал и жильцов интернатных учреждений области, а тем, что останется – спасателей и пограничников.