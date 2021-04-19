Из-за перекрытия части Московского проспекта сегодня утром, 19 апреля, прилегающие улицы замерли в пробках. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

"Из-за ремонта на Московском проспекте Конный рынок встал намертво", - говорится в сообщении.Напомним, движение транспорта по Московскому проспекту, на участке от Гимназической набережной до улицы Богдана Хмельницкого, будет ограничено до 1 июня включительно. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением реконструкции проспекта.Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам.При движении по просп. Московскому в сторону площади Конституции:• просп. Московский - ул. Примеровской - площадь Фейербаха - пер. Фейербаха - ул. Маршала Бажанова.при движении по просп. Московскому в сторону ул. Богдана Хмельницкого:• просп. Московский - Гимназическая набережная - ул. Руставели - площадь Героев Небесной Сотни.В связи с этим будут внесены изменения в существующую организацию дорожного движения. В частности, запрещается осуществление поворота направо на перекрестке ул. Примеровской с пер. Почтовым, а по ул. Руставели меняется направление одностороннего движения в сторону площади Героев Небесной Сотни.По площади Фейербаха организуется двустороннее движение для движения транспортных средств на участке от просп. Московского до пер. Фейербаха; по ул. Фейербаха - одностороннее движение транспортных средств от пер. Почтового к Харьковской набережной; по площади Героев Небесной Сотни - двустороннее движение для движения транспортных средств на участке от ул. Руставели до просп. Московского.