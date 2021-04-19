Нередко банки и коллекторские компании обращаются к родственникам должников с требованием оплатить кредит за своих близких людей. Насколько это правомерно? Могут ли финучреждения заставлять оплачивать «родственные» долги?Если ваш родственник взял кредит и по определенным причинам не может его вернуть, вы не должны платить долги вместо него, если, конечно, не являетесь поручителем, разъяснили специалисты платформы «Финскарга», которая специализируется на решении спорных вопросов между потребителями и поставщиками финансовых услуг.
Ваше имущество также не может быть арестовано, если вы не давали на это согласия.
Однако, если вы являетесь поручителем, ситуация иная. Статья 554 Гражданского кодекса предусматривает, что должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники. То есть поручитель отвечает наравне с должником, и кредитор вправе предъявить требования, как к основному должнику, так и к поручителю.
В случае развода муж или жена заемщика должны выплачивать кредит только в случае, если кредитный договор был заключен во время брака.
Если ваш партнер взял кредит до брака, то после развода он продолжает платить его самостоятельно (даже если это был кредит на жилье, в котором вы проживали).
Если же кредитный договор был заключен супругами в интересах семьи в период брака, то после развода бывший муж или бывшая жена не освобождается от кредитных обязательств.
Кредит может достаться по наследству. После смерти близкого родственника в наследство от него может остаться не только нажитое имущество, но и активный заем.
Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди, то есть муж или жена, которые пережили наследодателя, дети, а также его родители. Также обязательства распространяются на тех, кто был указан в завещании (если таковое имеется).
Со дня смерти заемщика банк останавливает начисление процентов. Для этого наследники должны письменно уведомить кредитора и предоставить копию свидетельства о смерти.
Чтобы отказаться от уплаты кредита за умершего родственника, можно не вступать в наследство. Для этого не нужно ничего делать, через шесть месяцев имущество умершего автоматически получит государство.
Если есть и имущество, и долг, лучше обратиться к нотариусу, провести оценку и определить, стоит ли в таком случае вступать в наследство.