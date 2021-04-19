Нередко банки и коллекторские компании обращаются к родственникам должников с требованием оплатить кредит за своих близких людей. Насколько это правомерно? Могут ли финучреждения заставлять оплачивать «родственные» долги?

Если ваш родственник взял кредит и по определенным причинам не может его вернуть, вы не должны платить долги вместо него, если, конечно, не являетесь поручителем, разъяснили специалисты платформы «Финскарга», которая специализируется на решении спорных вопросов между потребителями и поставщиками финансовых услуг.Ваше имущество также не может быть арестовано, если вы не давали на это согласия.Однако, если вы являетесь поручителем, ситуация иная. Статья 554 Гражданского кодекса предусматривает, что должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники. То есть поручитель отвечает наравне с должником, и кредитор вправе предъявить требования, как к основному должнику, так и к поручителю.В случае развода муж или жена заемщика должны выплачивать кредит только в случае, если кредитный договор был заключен во время брака.Если ваш партнер взял кредит до брака, то после развода он продолжает платить его самостоятельно (даже если это был кредит на жилье, в котором вы проживали).Если же кредитный договор был заключен супругами в интересах семьи в период брака, то после развода бывший муж или бывшая жена не освобождается от кредитных обязательств.Кредит может достаться по наследству. После смерти близкого родственника в наследство от него может остаться не только нажитое имущество, но и активный заем.Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди, то есть муж или жена, которые пережили наследодателя, дети, а также его родители. Также обязательства распространяются на тех, кто был указан в завещании (если таковое имеется).Со дня смерти заемщика банк останавливает начисление процентов. Для этого наследники должны письменно уведомить кредитора и предоставить копию свидетельства о смерти.Чтобы отказаться от уплаты кредита за умершего родственника, можно не вступать в наследство. Для этого не нужно ничего делать, через шесть месяцев имущество умершего автоматически получит государство.Если есть и имущество, и долг, лучше обратиться к нотариусу, провести оценку и определить, стоит ли в таком случае вступать в наследство.