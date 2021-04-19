В Харькове - 438 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 19 апреля в Харьковском районе, в том числе в Харькове, зарегистрирован 481 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 126 061 случай заболевания COVID-19, 26 725 человек находятся под наблюдением, 96 913 пациентов выздоровели, 2 423 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 6 506 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 953 016 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 40 000 человек умерли, 1 487 677 - выздоровели.