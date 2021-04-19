Мне кажется, что дочь ест слишком много сладостей. Хочу ей добра, а вместо этого своими постоянными замечаниями, кажется, нажила себе врага. Может, хоть вы ее вразумите, поскольку меня она не слушает? Мария Гавриловна



Увеличивается вес

Уменьшается заряд энергии

Ухудшается состояние кожи

Постоянно хочется сладкого

Повысился уровень сахара в крови



Сколько сахара следует употреблять