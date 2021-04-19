Мне кажется, что дочь ест слишком много сладостей. Хочу ей добра, а вместо этого своими постоянными замечаниями, кажется, нажила себе врага. Может, хоть вы ее вразумите, поскольку меня она не слушает? Мария ГавриловнаСахар вызывает зависимость, увеличение веса и развитие воспалений в организме. Это подтверждают многие специалисты. Чтобы понять, не много ли сладкого вы употребляете, Liga.net советует обратить внимание на несколько важных признаков.
Увеличивается вес
Слишком много калорий от любой пищи может привести к увеличению веса. Но продукты, богатые сахаром, имеют высокие вкусовые качества, а потому злоупотреблять ими очень легко.
Избыток глюкозы (сахара в крови) сначала превращается в форму хранения, называемую гликогеном. Когда запасы гликогена достигают максимального количества, остатки глюкозы превращаются в триглицериды, или жиры.
Со временем жир может накапливаться вокруг таких жизненно важных органов, как сердце, печень и поджелудочная железа. Это увеличивает риск возникновения таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые, метаболический синдром и гипертония.
Более того, употребление большого количества сахара может привести к гормональным изменениям.
Уменьшается заряд энергии
– Когда мы потребляем слишком много сахара, особенно без достаточного количества клетчатки, жира и белка, инсулин выделяется, чтобы помочь стабилизировать уровень сахара в крови, – объясняет диетолог Лора Бурак в интервью Livestrong.com.
Быстрое высвобождение инсулина приводит к быстрому снижению уровня сахара в крови. Ведь гормон работает, чтобы вывести избыток глюкозы из состояния крови. Результат – энергетический всплеск, за которым быстро следует энергетический срыв.
– Многие люди, особенно люди, страдающие диабетом, сообщают, что физически чувствуют повышение и падение уровня сахара в крови, и это влияние на их общий уровень энергии, – говорит Лора Бурак.
Чтобы избежать пиков и спадов энергии, которые следуют за потреблением сладких продуктов, остановите свой выбор на углеводах, которые способствуют медленному подъему уровня сахара в крови – таких, как фрукты, овощи, бобовые и цельные зерна.
– Природные сахара в целостных продуктах связываются с клетчаткой и усваиваются медленнее, поэтому они повышают уровень сахара в крови постепенно и дают более стабильный уровень энергии, – говорит врач.
Ухудшается состояние кожи
По данным Американской академии дерматологии, диета с низким гликемическим содержанием, богатая такими продуктами, как свежие овощи, фасоль, может помочь уменьшить количество высыпаний. Соблюдение такой диеты помогает уменьшить выработку кожного сала.
– Избыток выработки кожного сала является известным фактором риска развития угрей. Высокий уровень инсулина в крови вызывает высвобождение гормонов роста, которые увеличивают выработку кожного сала, нерегулируемый клеточный рост и выработки андрогенов, – рассказывает диетолог Тамар Самуэлс.
Постоянно хочется сладкого
Употребление сладостей заставляет нас чувствовать себя хорошо именно сейчас и хотеть еще больше сахара. Дело в том, что высокое потребление сахара ассоциируется с чрезмерной активацией нервных «путей вознаграждения», говорят врачи. То есть, как только эти пути стимулируются, возникает желание съесть все печенье, поскольку это связывается с удовольствием.
– Вот почему употребление пищи с высоким содержанием сахара сравнивается с эйфорийным эффектом от приема наркотиков. Серотонин и дофамин – гормоны счастья и хорошего настроения – выделяются в мозге, когда мы едим сладости, и в результате мы ощущаем временное ощущение счастья и спокойствия, – рассказывает Лора Бурак.
Также люди принимают сладости, чтобы повысить ощущение комфорта, когда устали, пережили стресс или переутомление. Со временем эта зависимость может усилить тягу к сахару.
Повысился уровень сахара в крови
Употребление сахара в избытке может привести к резистентности к инсулину, а затем к диабету.
– Чтобы понять, как употребление сахара может повлиять на ваше здоровье, сдайте анализ крови и проверьте уровень глюкозы, гемоглобина, триглицеридов и инсулина, – советует Тамар Самуэлс.
– Анализ на гликированный гемоглобин (A1c) позволяет оценить среднее содержание глюкозы в крови за последние 2–3 месяца. Это самый точный тест для выявления вашего уровня гликемии и того, как он меняется со временем, – объясняет Лора Бурак.
Уровень триглицеридов также может дать понять, что вы потребляете много сахара. Поскольку его избыток может превращаться в триглицериды.
Уровень инсулина не всегда проверяется на базовом анализе крови, но некоторые эксперты считают, что он может быть ключевыми для предотвращения инсулинорезистентности, которая часто предшествует диабету 2-го типа.
Сколько сахара следует употреблять
По информации Dietary Guidelines for Americans, из сахара должны поступать не более 10% ежедневных калорий. Так на 2000-калорийной диете на сахар выделяется 200 калорий, или около 50 граммов сахара в день.
Американская ассоциация сердца рекомендует максимум от шести до девяти чайных ложек (24–36 граммов) сахара в день в зависимости от веса, возраста и уровня активности.