Вопреки обращению языкового омбудсмена чиновница продолжает игнорировать государственный язык.

Общественная организация «Мова. Харків» снова обратилась к Уполномоченному по защите государственного языка с заявлением о нарушении Айной Тимчук Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».Причиной стало заседание Совета ректоров харьковских вузов, на котором председатель областной государственной администрации выступала на русском языке вопреки требованиям украинского законодательства.Кроме того, на имя чиновницы уже приходило обращение Уполномоченного по защите украинского языка о необходимости использовать украинский в своей работе на посту главы области.