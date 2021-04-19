Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Харьковские спасатели получили новый пожарный автомобиль
В апреле, в Харьковский гарнизон ДСНС поступил автомобиль украинского производства промышленной компании «Пожмашина» на базе шасси МАЗ, а именно пожарная автоцистерна тяжелого класса с маркировкой АЦ-8-50 (63022) -530М, что имеет новое современное оснащение и позволяет эффективнее тушить пожары и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.
Уже через неделю новая пожарная автоцистерна заступит на боевое дежурство в 7 пожарно-спасательную часть города Харькова», сказано в комментарии к выложенным фото.